Работники барбершопа спели для малыша, чтобы успокоить его во время стрижки: курьезное видео

Часто маленькие дети боятся стричься в парикмахерской, а взрослые при этом не знают как успокоить малыша. Работники барбершопа решили оригинально помочь родителям.

Родители сняли на видео, как их сын расплакался во время стрижки. Помочь им успокоить малыша решили работники барбершопа.

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Мужчины спели ему веселую песню. Благодаря этому внимание ребенка сразу переметнулось на взрослых, которые при этом еще и пританцовывали. Мальчик быстро успокоился и больше не капризничал.

Ролик собрал более 55 тысяч комментариев. Люди в социальных сетях одобрили поступок работников барбершопа.