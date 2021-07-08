Працівники барбершопу заспівали для малюка, щоб заспокоїти його під час стрижки: курйозне відео
8 липня 2021 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:Фейсбук
Часто маленькі діти бояться стригтися у перукарні, а дорослі при цьому не знають як заспокоїти малюка. Працівники барбершопу вирішили оригінально допомогти батькам.
Батьки зняли на відео, як їх син розплакався під час стрижки. Допомогти їм заспокоїти малюки вирішили працівники барбершопу.
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Чоловіки заспівали йому веселу пісню. Завдяки цьому увага дитини одразу перемикнулася на дорослих, які при цьому ще й пританцьовували. Хлопчик швидко заспокоївся та більше не капризував.
Ролик зібрав понад 55 тисяч коментарів. Люди у соціальних мережах схвально оцінили вчинок працівників барбершопу.
- "Малюк, здається, трохи шокований, але не плаче".
- "Класні хлопці! І дитини заспокоїли, і дали майстру час".
- "Малюк вже забув, чому плакав".