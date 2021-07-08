Працівники барбершопу заспівали для малюка, щоб заспокоїти його під час стрижки: курйозне відео

Часто маленькі діти бояться стригтися у перукарні, а дорослі при цьому не знають як заспокоїти малюка. Працівники барбершопу вирішили оригінально допомогти батькам.

Батьки зняли на відео, як їх син розплакався під час стрижки. Допомогти їм заспокоїти малюки вирішили працівники барбершопу.

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Чоловіки заспівали йому веселу пісню. Завдяки цьому увага дитини одразу перемикнулася на дорослих, які при цьому ще й пританцьовували. Хлопчик швидко заспокоївся та більше не капризував.

Ролик зібрав понад 55 тисяч коментарів. Люди у соціальних мережах схвально оцінили вчинок працівників барбершопу.