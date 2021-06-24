4 крупнейшие ошибки жениха и невесты на свадьбе: наблюдение свадебного фотографа

Кэмерон Девэр более 8 лет работает свадебным фотографом. За время работы мужчина видел много различных церемоний. Профессионал рассказал о своих наблюдениях относительно ошибок, которые делают жених и невеста в их важный день.

Планирование свадьбы может привести к стрессу

Молодожены должны находить время на церемонию, фото, пищу, танцы, разговор с людьми, которых они пригласили, и на друг друга. Когда пара пытается вписать слишком многое в день, ни влюбленные, ни гости не успевают дышать и наслаждаться моментом.

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В таком случае день может показаться поспешным и более сосредоточенным на деятельности, чем на празднование любви. Кроме того, молодожены находятся в состоянии стресса и даже не успевают поесть, поскольку их толкают с одного "15-минутного окна" в следующее. Это неправильно, ведь день свадьбы не должен быть размытым и хаотичным. Влюбленные должны успевать чувствовать каждое мгновение.



Наслаждаться моментом / Фото Southern Living

При планировании свадьбы важно в приоритет ставить не только любимые традиции, но и время, которое даст возможность насладиться моментом.

Разочаруетесь, если не будете инвестировать в хорошего фотографа или видеооператора

Большинство людей жалеют, если нанимают малопрофессионального фотографа или вообще решают не фиксировать этот день. Наличие воспоминаний – это бесценно.

Важно также тщательно выбирать, кого нанимаете. Много спрашивайте, убедитесь, что вам нравится стиль и получите подписанный контракт. Кроме этого, важно лично поговорить с фотографом, ведь в день свадьбы будете проводить много времени вместе.

Помните, что замечательный фотограф или видеооператор обычно имеет большую цену. Людям может быть трудно тратить много денег на то, что будут чувствовать только день. Однако это следует рассматривать как инвестицию.



Инвестируйте в фотографа / Фото Centennial Park

В день свадьбы что-то пойдет не так

Одна из вещей, которую следует помнить молодоженам, – в день свадьбы что-то пойдет не так. Эту информацию нужно знать не для того, чтобы еще больше переживать, а для понимания, что люди несовершенны, погода непредсказуема и в жизни случается разное.

Жениху и невесте важно получать удовольствие от своей свадьбы. Если не хватает цветов или торт неправильного цвета, – эти неожиданные ошибки могут испортить день. Однако они не должны настолько поглощать, что это окажется единственным воспоминанием молодоженов со свадьбы.

Свадьба для пары, поэтому они должны делать то, что хотят

Самая большая ошибка влюбленных в день своей свадьбы – делать не то, что они хотят. Пары тратят тысячи долларов и посвящают бесчисленные часы планированию только для того, чтобы отпраздновать свою любовь так, как они думают, что должны.

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Свадьба может быть любой. Если хотите убежать в лес или спланировать в стиле "Бриджертонов", – так и делайте. Люди думают, что существует определенный набор правил, которым нужно следовать. Однако современное поколение модных тенденций разрушает эти барьеры.