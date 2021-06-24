Планування весілля може призвести до стресу

Наречені повинні знаходити час на церемонію, фото, їжу, танці, розмову з людьми, яких вони запросили, та на одне одного. Коли пара намагається вписати занадто багато речей у день, ні закохані, ні гості не встигають дихати та насолоджуватися миттю.

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В такому випадку день може здаватися поспішним і більш зосередженим на діяльності, ніж на святкування любові. Крім того, наречені перебувають у стані стресу та навіть не встигають поїсти, оскільки їх штовхають з одного "15-хвилинного вікна" в наступне. Це неправильно, адже день весілля не повинен бути розмитим та хаотичним. Закохані повинні встигати відчувати кожну мить.



Насолоджуватися моментом / Фото Southern Living

Під час планування весілля важливо у пріоритет ставити не тільки улюблені традиції, але й час, який дасть можливість насолодитися моментом.

Будете розчаровані, якщо не інвестуватимете в хорошого фотографа чи відеооператора

Більшість людей шкодують, якщо наймають малопрофесійного фотографа або взагалі вирішують не фіксувати цей день. Наявність спогадів – це безцінно.

Важливо також ретельно вибирати, кого наймаєте. Багато питайте, переконайтеся, що вам подобається стиль та отримайте підписаний контракт. Крім цього, важливо особисто поговорити з фотографом, адже у день весілля будете проводити багато часу разом.

Пам'ятайте, що чудовий фотограф або відеооператор зазвичай має більшу ціну. Людям може бути важко витрачати велику суму грошей на те, що відчуватимуть тільки день. Проте це варто розглядати, як інвестицію.



Інвестуйте у фотографа / Фото Centennial Park

У день весілля щось піде не так

Одна з речей, яку варто пам'ятати нареченим, – у день весілля щось піде не так. Цю інформацію потрібно знати не для того, щоб ще більше переживати, а для розуміння, що люди недосконалі, погода непередбачувана й у житті трапляється різне.

Нареченому та нареченій важливо отримувати задоволення від свого весілля. Якщо не вистачає квітів або торт неправильного кольору, – ці несподівані помилки можуть зіпсувати день. Проте вони не повинні настільки поглинати, що це виявиться єдиним спогадом наречених з весілля.

Весілля для пари, тому вони повинні робити те, що хочуть

Найбільша помилка закоханих у день свого весілля – робити не те, що вони хочуть. Пари витрачають тисячі доларів і присвячують незліченні години плануванню лише для того, щоб відсвяткувати свою любов так, як вони думають, що повинні.

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Весілля може бути будь-яким. Якщо хочете втекти в ліс або спланувати у стилі "Бріджертонів", – так і робіть. Люди думають, що існує певний набір правил, яких потрібно дотримуватися. Проте сучасне покоління модних тенденцій руйнує ці бар'єри.