• Собирайтесь в поход

Возможно, для кого-то из партнеров поход станет испытанием, ведь рядом ни цивилизации, ни душа, ни удобной кровати. Однако это испытание сблизит не только с природой, но и с любимым человеком.

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Поход / Фото Juniper Spring Photography

• Романтическое СПА

В отелях и СПА-комплексах есть множество выгодных предложений по посещению сауны, СПА или парного массажа.

Есть еще более скромный по деньгам, но тоже приятный вариант – организовать СПА дома. Такая атмосфера способствует откровенным разговорам, поэтому воспользуйтесь моментом, чтобы узнать, о чем партнер мечтает, чего хочет и стремится.

• Устройте киномарафон

Иногда, чтобы сказать что-то важное, совсем не нужно говорить, ведь сделать это смогут отличные фильмы об отношениях. Выделите вечер для киномарафона, запаситесь легкими закусками, приготовьте ароматный чай и учитесь на ошибках экранных пар.



Киномарафон / Фото Recent Movie Posters

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• Организуйте побег из города

Это, пожалуй, самый эффективный способ освежить чувства друг к другу. Забронируйте уютный номер в красивом загородном отеле, а потом сообщите партнёру, что украдете его на выходные. Завтракайте на террасе, плещитесь в бассейне и разговаривайте непрерывно, завернувшись в плед под летними звездами.