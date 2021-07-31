• Збирайтеся в похід

Можливо, для когось з партнерів похід стане випробуванням, адже поруч ні цивілізації, ні душу, ні зручного ліжка. Проте це випробування зблизить не тільки з природою, а й з коханою людиною.

Цікаво Як зрозуміти, що партнер підходить: 9 ознак здорових стосунків



Похід / Фото Juniper Spring Photography

• Романтичне СПА

У готелях і СПА-комплексах є безліч вигідних пропозицій по відвідуванню сауни, СПА або парного масажу.

Є ще більш скромний по грошах, але теж приємний варіант – організувати СПА вдома. Така атмосфера сприяє відвертим розмовам, тому скористайтеся моментом, щоб дізнатися, про що партнер мріє, чого хоче та прагне.

• Влаштуйте кіномарафон

Іноді, щоб сказати щось важливе, зовсім не потрібно говорити, адже зробити це зможуть відмінні фільми про стосунки. Виділіть вечір для кіномарафону, запасіться легкими закусками, приготуйте ароматний чай й вчіться на помилках екранних пар.



Кіномарафон / Фото Recent Movie Posters

Важливо Побут руйнує стосунки у сім'ї: дієві поради, як повернути романтику

• Організуйте втечу з міста

Це, мабуть, найефективніший спосіб освіжити почуття одне до одного. Забронюйте затишний номер в красивому заміському готелі, а тоді повідомте партнера, що викрадате його на вихідні. Снідайте на терасі, плескайтеся в басейні та розмовляйте безперервно, загорнувшись у плед під літніми зірками.