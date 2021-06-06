4-летний мальчик расплакался на свадьбе у отца: какие слова невесты тронули ребенка – видео

Во время свадебной церемонии 4-летний сын жениха постоянно был около отца. Однако, когда невеста обратилась с речью к мальчику, он не смог сдержать слез. Что тронуло ребенка – читайте в материале.

В день свадьбы старшей летчицы Эмили Линн и сержанта морской пехоты США Джошуа Ньювилл сын мужчины стоял вместе с брачующимися.

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Во время свадебного обета Эмили обратилась к 4-летнему Гейджу. Она специально подготовила текст, который хотела сказать мальчику.

Смотрите фото со свадебной церемонии:

Во время ее речи Гейдж расплакался. Мальчик обнял жену отца и пытался спрятать свое лицо в ее платье.

Я хочу, чтобы ты был в безопасности, пытался прилагать ко всему максимум усилий и был хорошим человеком. Надеюсь, ты знаешь, что ты особенный мальчик,

– сказала Эмили.

"Ты такой чрезвычайно умный, красивый и добрый. Я не дала тебе жизнь, но жизнь, несомненно, дала мне тебя", — отметила Эмили.

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После речи женщина взяла Гейджа на руки, пока длилась другая часть свадебной церемонии.

Смотрите видео речи невесты: