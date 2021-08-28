Американке Эмили уже пришлось пережить несколько выкидышей, поэтому свою фотосессию 33-летняя женщина посвятила жизни и смерти.

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На своем животе беременная женщина собрала 20 тысяч пчел. Это удалось благодаря пчелиной матке в руке, что влекла насекомых.

Перед съемкой будущая мама проконсультировалась со своим врачом, чтобы убедиться в безопасности фотосессии. Она уверена, что пчелы, несмотря на болезненные укусы, которых все боятся, совсем нестрашные.

Вместе с мужем Райаном мы открыли семейный бизнес Mueller Honey Bee Removal, посвятив свою жизнь этим замечательным маленьким существам. Они очень умные и социальные насекомые,

– сообщила Эмили.

"Это было нелегко, но мне было нестрашно. Я знаю, что многие люди назовут меня сумасшедшей. И я понимаю их. Много лет назад я тоже очень боялась пчел. Ни одна пчела не укусила меня специально. Это была только моя вина. На одну из них я нечаянно села. Еще одна оказалась у меня на руке, но я не заметила этого", — отметила Эмили.

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Смотрите фото Эмили с пчелами: