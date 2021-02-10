Перед тим як почати узгоджувати дрібні побутові питання спільного життя, закоханим краще спробувати прийти до згоди в більш глобальних питаннях. Варто обговорити їх заздалегідь, наприклад,тоді, коли вперше задумаєтеся про те, що пора б почати жити разом.

Плани на майбутнє

Це фундамент будь-яких стосунків. Якщо у дівчини є мрія при першій можливості переїхати за кордон, а чоловік планує вести бізнес тільки в межах України, незабаром ця різниця в поглядах дасть про себе знати. Тому обом партнерам обов'язково потрібно обговорити життєві цілі.

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Очікування

Обом закоханим потрібно розповісти одне одному, що подобається, що дратує, яку ви слухаєте музику і чим звикли снідати. Така розмова врятувала тисячі пар від розставання.

Довіра

Чи здатні на зраду? Важливо, аби обоє зрозуміли, що може підірвати довіру одне до одного. Крім цього, потрібно чесно собі відповісти, чи здатні ви зберігати таємниці партнера та ділиться своїми.



Довіра у стосунках / Фото Freepik​

Друзі

Іноді саме цей пункт відіграє велику роль у стосунках. Якщо друзі звикли без попередження приходити до нього додому, а ти категорично не підтримуєш це, то варто пояснити свою позицію.

Сім'я

Сьогодні багато знайомлять одне одного з батьками ледь не перед весіллям, що неправильно. По-перше, знайомство з батьками завжди зближує закоханих. Загальні сімейні посиденьки і дні народження не обов'язково повинні бути гучними, іноді їх функція зводиться до того, що ви разом обираєте для родичів подарунки. По-друге, сім'я завжди може підкинути пару цікавих фактів з біографії партнера, що також дуже важливо.

Початок дня

Психологи впевнені: те, як ми прокидаємося і збираємося вранці на роботу, може розповісти про наш характер. Якщо чоловік звик по 2 години приймати душ і залишати не закручену зубну пасту в ванній, а для дівчини це табу, або через це не встигає вчасно вийти з дому – разом довго навряд чи вони проживуть.



Початок дня / Фото Eduardo Huelin

Кінець дня

Якщо хтось один вечорами полюбляє ходити в зал або відвідувати всі можливі виставки, а інший залишається вірним дивану і телевізору, то спільне майбутнє може бути під питанням. Тоді залишається або змиритися, або розмовляти й шукати компроміс. Краще це зробити до початку спільного життя.

Свята

Знову ж таки, якщо один партнер за галасливу вечірку з друзями, а інший полюбляє тихі домашні посиденьки, питання щодо святкування Нового року може перерости в конфлікт і навіть сварку. Вихід – попросити перед початком спільного життя розповісти про незабутніше свято. Відповідь стане хорошою підказкою.

Прибирання в домі

Справа не в тому, чи готовий партнер допомагати мити посуд або викидати сміття. Важливо зрозуміти, чи вміє ця людина взагалі домовлятися або приймати нові правила. Якщо так, то варто пам'ятати також, що потрібно враховувати побажання обох.

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Фінансові питання

Потрібно з'ясувати спочатку: хто відповідає за покупку продуктів, а хто за оплату рахунків. Крім цього, потрібно визначити, як буде складатися загальний бюджет. Ще один важливий нюанс: якщо в сім'ї заробляє тільки він і віддає все до копійки, приймати рішення, на що і скільки витрачати, треба все одно разом.