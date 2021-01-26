Роль батька в житті дитини: чому уникає спілкування з малюком

Дитині для гармонійного розвитку потрібно, аби двоє батьків приймали участь у її житті. Проте статистика демонструє, що тато спілкується з дитиною тільки 7 хвилин в день.

Джерело: First step

Дитина, чий батько бере активну участь у вихованні на різних етапах життя, має менше проблем з поведінкою, навчанням й соціальною взаємодією. Татове виховання впливає на загальний, інтелектуальний та психологічний розвиток дитини.

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На всіх етапах свого дорослішання малеча вчиться у батька поважати людей. Спочатку – це матір, а потім – оточення. Якщо тато жорстокий, то дитина вирішить, що це норма і в майбутньому буде триматися цієї моделі поведінки. І навпаки.

Чому тато може уникати спілкуватися з дитиною

Однією з головних причин є відсутність бажання проявляти себе в новій ролі – батька. Аби цього уникнути, важливо, щоб дитина була спільним бажанням обох партнерів.

Спільне бажання / Фото Rollercoaster

Також можуть існувати й інші причини, через які батько намагається уникати повноцінної участі у вихованні:

Відсутній досвід спілкування з турботливим та уважним батьком в дитинстві.

Не знає, що і як потрібно робити з дитиною.

Боїться, що виглядатиме смішним, невмілим, наробить помилок.

Відчуває несхвалення з боку дружини.

Виховання об'єднує в собі фізичний, інтелектуальний, соціальний, емоційний розвиток, а також вклад в добробут дитини у всіх сферах життя.

Яка ролб батька в житті дитини

► Друг в активних іграх. Батькові краще даються більш активні й фізичні заняття. Наприклад, з малюком може "перевтілитись" в коника, з дошкільням й підлітком пограти в м'яч чи покататись на велосипеді, роликах.



Активний тато / Фото Active For Life

► Наставник й вчитель. Коли діти виростуть, вони все ще пам'ятатимуть, як тато вчив їх грати у футбол чи у шахи. Батьківська любов вимоглива, вона підштовхує до розвитку й досягнення нових висот. Проте важливо не перетинати межу й зберігати баланс між очікуваннями й прийняттям своєї дитини.

► Захисник. Батько має навчити дитину захищатись, боротись з життєвими труднощами, виходити з конфліктних ситуацій.



Батько захисник / Фото Our Children Magazine

► Рольова модель. Наприклад, для доньки батько – перший ідеальний чоловік в житті. Вона чекатиме, що інші чоловіки будуть ставитись до неї з такою ж повагою, як і він. Звісно, якщо він виявляє до неї цю повагу. Син виросте ж точною копією батька. Якщо він бачить, що батько поважає маму й інших жінок в родині, то виросте порядним чоловіком. Він "скопіює" батьківські життєві пріоритети, чесність та інші принципи.

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