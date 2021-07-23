Реакція хлопчика на подарунок від батька, який помер від раку: зворушливе відео

Батько 13-річного хлопчика знав, що через рак не доживе до дня народження свого сина. Проте все ж вигадав метод, як здійснити одну з мрій хлопчика.

Чоловік заздалегідь приготував подарунок для сина, який рідні мали передати дитині у день свята. Це була довгоочікувана мрія – собака.

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Вручення цінного подарунка й емоційну реакцію хлопчика мама зняла на камеру та виклала у мережу. Коли дитині сказали, що подарунок від батька, він не зміг стримати сліз.

У коментарях люди писали, що надзвичайно зворушені історією:

"Вибачте, але я не можу перестати плакати. Це дуже сильне відео".

"Добре, що батько хлопчика подбав про те, аби у сина був найвірніший друг".

"Реакція хлопчика, коли йому повідомляють про подарунок, пройняла мене до мурашок. Я плачу".

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Дивіться відео реакції хлопчика на подарунок: