Реакція хлопчика на подарунок від батька, який помер від раку: зворушливе відео
Джерело:Happily
Батько 13-річного хлопчика знав, що через рак не доживе до дня народження свого сина. Проте все ж вигадав метод, як здійснити одну з мрій хлопчика.
Чоловік заздалегідь приготував подарунок для сина, який рідні мали передати дитині у день свята. Це була довгоочікувана мрія – собака.
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Вручення цінного подарунка й емоційну реакцію хлопчика мама зняла на камеру та виклала у мережу. Коли дитині сказали, що подарунок від батька, він не зміг стримати сліз.
У коментарях люди писали, що надзвичайно зворушені історією:
- "Вибачте, але я не можу перестати плакати. Це дуже сильне відео".
- "Добре, що батько хлопчика подбав про те, аби у сина був найвірніший друг".
- "Реакція хлопчика, коли йому повідомляють про подарунок, пройняла мене до мурашок. Я плачу".
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Дивіться відео реакції хлопчика на подарунок: