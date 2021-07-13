Спав під мостом і проїхав 500 тисяч кілометрів: як батько через 24 роки знайшов викраденого сина

Китаєць Го Гонтан зустрівся зі своїм сином через 24 роки після того, як хлопчика викрали. За весь цей час батько проїхав понад 500 тисяч кілометрів, намагаючись відшукати дитину.

Торговці людьми викрали хлопчика у 1997 році перед будинком у провінції Шаньдун. Тоді батько Го об'їздив на мотоциклі понад 20 провінцій, шукаючи сина. Він неодноразово потрапляв у ДТП, ламав кілька кісток та зіштовхувався з грабіжниками.

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На пошуки чоловік витратив усі свої заощадження, тому йому доводилося спати під мостами та просити грошей на їжу і бензин.

Крім цього, Го став поважним членом організації зниклих безвісти та допоміг 7 батькам возз'єднатися зі своїми викраденими дітьми.

Як знайшов сина

Поліції вдалося встановити особу сина Го за допомогою аналізу ДНК. Пізніше були заарештовані двоє підозрюваних.



Зустріч з сином / Фото min.news​

Відомо, що хлопчика викрала жінка, яка мала прізвище Тан. Вона помітила дитину, яка гралася біля будинку, схопила та віднесла на автовокзал, де її чекав партнер. Там пара сіла на міжміський автобус до сусідньої провінції Хенань, де і продала дитину.

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У 2015 році підрахували, що в Китаї щороку викрадають 20 тисяч дітей. Багато з них продають на усиновлення як у самій країні, так і за кордоном.

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