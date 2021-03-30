Правила перевезення дітей у авто: яке місце вважається найнебезпечніше

Джерело:4mamas
Діти завжди мріють та вмовляють батьків, аби ті дозволили їм сісти на переднє сидіння авто. Проте задовольняти цю забаганку можна лише після 13 років — це питання безпеки. Які є правила перевезення дітей – читайте у матеріалі.
Стандартні автомобільні крісла розраховані на дорослих, які мають зріст від 150 сантиметрів. Аби безпечно возити своїх дітей, батькам потрібно знати декілька правил.
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Малюків потрібно возити в спеціальному автокріслі. Воно має бути закріплене так, щоб обличчя дитини була повернене до задньої частини автомобіля, тобто проти напрямку руху. Користуватися такою моделлю можна після досягнення максимального зросту та ваги, передбаченого типом крісла.
Автокрісло для дітей до 2 років / Фото britax
Дошкільнята вже повинні їздити обличчям за напрямком руху, проте також у спеціальному автокріслі. Перехід на бустер відбувається після досягнення найбільш передбаченої виробником ваги та зросту.
Безпека для дошкільнят / Фото ŠKODA Storyboard
Дітям шкільного віку, підліткам потрібний бустер — спеціальна накладка на автомобільне крісло. Завдяки тому, що дитина сидить у бустері, ремені безпеки розташовані належним чином, фіксуючи грудну клітку та стегна.
Накладка на автомобільне крісло / Фото Babylist
Коли дитина досягає 13 років та зросту понад 145 сантиметрів, вона вже може пристібатися звичайними ременями, як її батьки.
Чому не варто садити дитину до 13 років на переднє сидіння:
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Згідно з дослідженнями фахівців університету Буффало, найбезпечнішим місцем є середнє у другому ряді крісел. На жаль, не в кожному автомобілі є можливість надійно закріпити там дитяче автокрісло чи бустер.