Пожежа зіпсувала весілля: як незнайомці одразу допомогли відновити молодятам свято

Американці Елізабет і Джейк Лайндайт влаштували мальовничу весільну церемонію в церкві острівного міста Макіно-Айленд. Коли батько Елізабет виголошував промову в яхт-клубі, раптово всіх гостей почали евакуювати через пожежу.

Співробітники закладу повідомили, що загорівся сусідній котедж. Молодята вирішили шукати притулку всередині церкви, де вони одружувалися.

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Парі довелося терміново думати про те, де продовжити банкет і чим нагодувати гостей. Організувати свято з нуля в цю ж хвилину не виходило. Гості вже були готові розійтися, коли виявилося, що керівництво яхт-клубу зв'язалося з іншими підприємствами міста і попросило їх разом врятувати весілля Елізабет і Джейка.

Люди з радістю прийшли на допомогу й стали терміново організовувати свято: знайшовся вільний банкетний зал, на кухні яхт-клубу працювали кухарі, які упаковували 120 страв "на виніс", сусідні ресторани поділилися посудом, серветками та прикрасами.

На острові відсутній транспорт, тому абсолютно все довелося приносити в руках на нове місце святкування.

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Всього за годину для Елізабет і Джейка вдалося організувати новий банкет, який був ще краще того, що вони спланували самі. Власники бізнесів не взяли з них за це жодних грошей.

За словами молодят, день їхнього весілля вийшов незабутнім. Таким його зробили не тільки рідні та друзі, а й зовсім незнайомі люди, яким вони завжди будуть вдячні за це.