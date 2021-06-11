Портрети щасливих дітей: як фотографка намагається зловити посмішки немовлят

Відома дитяча фотографка, яку звати Сенді Форд, перетворює дитячі фотосесії у казку. За роки практики жінка зібрала вражаючі кадри новонароджених малюків та виграла низку нагород у галузі весільної та портретної фотографії.

Сенді Форд розповіла, що раніше знімали вагітних жінок та новонароджених дітей. Проте одного разу вона отримала ідеальну картину сплячого, але усміхненого малюка. Відтоді вона вирішила рухатися в цьому напрямку.

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"Я помітила, що діти набагато частіше посміхаються, ніж дорослі. Ви можете злегка торкнутися кінчика носа або вух й вони просто посміхаються. Робота з дітьми – одне задоволення", – зізналася Форд.

Одного разу я прочитала, що у світі є 2 типи людей: ті, хто помічає швидкоплинні посмішки немовлят, та ті, хто їх не бачить. Я переконана, що зловити посмішку малюка – удача,

– додала Сенді Форд.

Людей у соціальних мережах неймовірно вразили кадри. Вони змогли зворушити навіть найбільших скептиків.

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Дивіться фото малюків від Сенді Форд: