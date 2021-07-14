Пограбування банку замість вечері: чим закінчилося знайомство у додатку для побачень

У США дівчина прийшла на побачення, але замість цього випадково стала особистим водієм для грабіжника. Чому так відбулося – читайте у матеріалі.

З Крістофером Кастілло американка познайомилася через спеціальний додаток для побачень. Пара домовилася зустрітися й тоді почалися дивні речі.

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Чоловік попросив, аби жінка забрала його з будинку його батьків. Коли він сів в машину, кинув пляшку вина на заднє сидіння. Після цього вони каталися 30 хвилин містом, а тоді Крістофер попросив зупинитися біля банку. Пояснивши це тим, що йому потрібно забрати гроші на їх відпочинок.

Через кілька хвилин Кастілло вискочив із вхідних дверей. Він був залитий потом, у шапці та сонцезахисних окулярах, яких раніше не мав. Крім цього, стискав в одній руці пістолет, а в другій 1 тисячу доларів.

"Просто їдь!", – крикнув Кастілло. Жінка запанікувала й рушила, проте вже в дорозі вона побачила, що їх наздоганяє поліція, тому вирішила зупинитися, щоб не посилювати проблему.

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Кастілло спробував сховатися, але поліція швидко знайшла і зловила його. Чоловік отримав 5 років в'язниці, а жінка відбулася лише переляком, адже проти неї не висунули звинувачень у співучасті. Крім того, вона зазначила, що втратила здатність довіряти комусь із додатків для знайомств до кінця свого життя.