Психологи Харвілл Хендрікс і Хелен Хант у своїй книзі "Любов на все життя" побудували свою практику на теорії про те, що підсвідомо людина шукає партнерів з тими ж позитивними та негативними якостями, що були у наших батьків.

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Ніби намагається повернутися в дитинство, в ті часи, коли отримувала любов та турботу. Крім цього, так прагнемо залікувати свої дитячі травми. При цьому виникає проблема, адже партнер не знає, як це зробити та що конкретно потрібно.

У період романтичної закоханості людина вважає, що її половинка без слів вгадує всі бажання. А коли цього не робить, відчуваємо розчарування й знову поринаємо в стан маленької скривдженої дитини, де ще більше поглиблюючи старі рани.



Конфлікти у стосунках / Фото Getty Images​

Харвілл і Хелен вивели власну формулу "зцілення" стосунків. Вони називають це Імаго-терапією, в основі якої Імаго-діалог. Все, що потрібно, щоб врятувати відносини, навчитися правильно говорити з партнером і чути одне одного.

Як працює формула

Перше, що потрібно усвідомити та прийняти, "що ти живеш з іншою людиною, а не власним продовженням". Її думки можуть бути зовсім інші – і це нормально. Це важливе правило, яке допоможе не перетворити Імаго-діалог в спроби одного відкритися, а іншого – відштовхнути.

Перед тим, як почати, важливо запитати партнера, чи готовий він зараз поговорити. Не варто навіть намагатися, якщо один з вас в жахливому настрої. Починаючи розмову, ніколи не звинувачуй та уникайте критики, говорити потрібно виключно про свої почуття.



Розмова / Фото Arthritis National Research Foundation

Крок 1: Віддзеркалення

Після того, як один партнер висловився, другий повинен повторити його думку. При цьому необов'язково тими ж словами, головне, передати основний зміст. Тоді перепитати, чи правильно зрозумів. Повторювати потрібно доти, поки перший партнер не скаже, що його нарешті почули.

Після цього другий партнер може запитати першого, чи хоче той щось додати. Якщо так, перший продовжує говорити про свої почуття, а другий – їх віддзеркалювати.

Крок 2: Підтвердження

Партнер, який вислуховував, повинен підтвердити, що його почули та зрозуміли: "Я розумію, чому ти себе так почуваєш...". Потрібно навчиться ставити себе на місце партнера і дійсно відчувати його біль, приймати його точку зору, залишивши свою позаду.

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Крок 3: Співпереживання

Перейнявшись проблемою партнера, покажіть, що для вас важливі його почуття: "Я ніколи не думав, що коли роблю це, тобі так погано...", "Ти молодець, що справляєшся з цим. Тобі вже краще?", "Я можу зробити щось, щоб тобі стало краще?".

Крок №4: Повторити вправу

Потрібно помінятися з партнером місцями. Тепер він говорить, а інша людина – слухає.