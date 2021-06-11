Плюси та мінуси спільного життя до весілля: експертка пояснила, як це впливає на стосунки

Пари часто замислюються над тим, чи варто жити разом до шлюбу, чи ні. Доктор Керрол Морган, яка є професоркою із спілкування, тренеркою зі знайомств та стосунків, а також спікеркою – пояснила, які є плюси й мінуси в рішенні пари з'їхатися.

Перед тим, як з'їжджатися, партнерам потрібно зрозуміти наміри одне одного та мати спільні цілі. Тобто варто знати: ви живете разом, щоб перевірити, чи сумісні для проживання в одному будинку? Чи тому що один або обоє уникаєте шлюбу?

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В ідеальному варіанті закоханим потрібно зробити довгу та чесну розмову про те, чому вони хочуть жити разом, не перебуваючи у шлюбі. Можливо, хтось бачить у цьому спільне весілля у майбутньому, а інший цього не прагне. Або хтось думає, що це серйозні стосунки, а інший насправді про це і не думав. Ця розмова має вирішальне значення, оскільки якщо наміри не схожі, це призведе до проблем у майбутньому.

Плюси

• Розподіл фінансів

Це одна з найпопулярніших причин спільного життя до шлюбу. Адже у такому випадку люди не платять 2 різні орендні плати, не мають 2 різних рахунків за комунальні послуги та багато іншого.

• Менше напружуються, коли нарешті одружуються

Життя з будь-ким може бути стресом. Не має значення, чи це батьки, брати та сестри, чи діти, – кожен може дратувати, коли живете в одному приміщенні цілодобово та без вихідних. Це просто факт життя.

Коли люди зустрічаються, вони можуть не помічати деяких прикрих звичок партнера. Навіть думають, що це мило. Проте з часом те, що подобалося, починає дратувати.

Якщо закохані ніколи не жили разом до одруження, а потім з'їхалася – у голові може трапитися криза. З'явиться думка, наприклад, "Ця людина зводить мене з розуму, бо вона ніколи не миє посуд!". Якщо жили разом до шлюбу, то потім сюрпризів буде набагато менше.



Життя разом / Фото The Balance

• Стаєте ближчими та будуєте міцніші зв’язки

Близькість – це дуже важлива річ у будь-яких стосунках, особливо в шлюбі. Проте важливо пам'ятати, що крім фізичної, сексуальної чи емоційної близькості є ще не менш важливі – інтелектуальна, духовна та вольова.

Коли пара синхронізує всі ці типи близькості, саме тоді відносини стають міцними. Спільне життя допоможе "перевірити" й подивитися, чи зможете створити та підтримувати ці стосунки до того, як одружитеся.

Мінуси

• Несхвалення іншими людьми

У кожної людини на все є своя думка. Крім того, більшість людей люблять ще й повідомляти її, незалежно від того, чи просять про це. Тому, якщо людина зневажливо ставиться до пар, які живуть разом до одруження, вона може образити чи вплинути на закоханих.

Або якщо в одного партнера сім’я схвалює переїзд, а в іншого – ні, це також може спричинити проблему. Адже це викликає непорозуміння та конфлікт. В екстремальних обставинах це призведе до втрати стосунків з родиною чи друзями.

• Відсутність підтримки може послабити стосунки

Спільне життя з партнером – це велике рішення, незалежно від того, одружуєтесь ви чи ні. Життя з будь-ким може саме по собі може стати випробуванням чи боротьбою. Адже у всіх трапляється стрес, неприємні моменти та "поганий день". Якщо у вас раніше були сусіди по кімнаті, то ви знаєте, що це таке.



Неприємні моменти та "поганий день" / Фото Bustle

• Заощадження грошей може послабити зв'язок

Коли ви одинокі або просто живете самостійно, – повністю контролюєте свої фінанси. Ніхто не може сказати, на що можете чи не можете витратити свої гроші. Проте коли з'їжджаєтеся з коханою людиною, це може змінитися.

Звичайно, у вас будуть окремі банківські рахунки, але почнете розділяти витрати. Такі дії, як оплата орендної плати, продукти, комунальні послуги, вимагатимуть спільного рішення.

Також виникає проблема зовнішніх або індивідуальних витрат. Можливо, хтось з партнерів любить багато витрачати, а інший більше заощаджує. Це може впливати на стосунки, засмучувати та сприяти конфліктам.

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Остаточний вибір, чи жити разом до шлюбу, залежить від закоханих. Немає чіткої правильної чи неправильної відповіді, адже це настільки ж унікальне рішення, як і сама пара.