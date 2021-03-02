Післяпологова депресія: як чоловікам виявити та зменшити симптоми

Післяпологова депресія у жінок активно вивчається вже давно. Проте варто пам'ятати, що на чоловіків також впливає народження дитини.

Оладжіде Бамішігбін-молодший з командою вчених вирішили дослідити, як час, який тато провів зі своєю новонародженою дитиною, батьківська самоефективність та матеріальний внесок пов'язані з депресивними симптомами чоловіка протягом першого року життя дитини. Результати опублікували в журналі Frontiers in Psychology.

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Для цього вони відібрали 881 добровольця з малозабезпечених сімей. Їх опитували через місяць, пів року і рік після народження дитини. При цьому, вони мали розповідати про те, що купують своїм дітям та скільки часу проводять з ними у будні та у вихідні. Наприкінці дослідження кожен заповнив Единбурзьку шкалу післяпологової депресії.



Тато з дитиною / Фото IndianExpress

Единбурзька шкала післяпологової (постнатальної) депресії (Edinburgh Postnatal Depression Scale) – клінічна скринінгова методика, представлена у вигляді опитувальника для самостійного проходження. Призначена для виявлення депресивних розладів у передпологовому та післяпологовому періодах, у тому числі в епідеміологічних масштабах.

Результати показали, що батьки, які проводили більше часу з дитиною і надавали їй велику матеріальну підтримку вже через місяць після народження, демонстрували зменшення депресивних симптомів на першому році життя дитини. Результати поширюються і на батьків-одинаків, і на тих, хто живе в розлученні.

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"В цілому, я думаю, є два важливих висновки. По-перше, спілкування з дитиною краще не тільки для дитини, але і для батька. Так що, тати, займайтеся з дітьми раніше і частіше. Також, я думаю, всім важливо розуміти, що батьківська депресія — серйозна проблема, яка потребує уваги. Це впливає на татусів, так само впливаючи на всю сім'ю. Важливо, щоб ми поставилися до цього серйозно", — прокоментував Оладжіде Бамішігбін.