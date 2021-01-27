Підліток комплексує через зовнішність: як допомогти, а не нашкодити дитині

Поки у дитини не настав підлітковий вік, вона не особливо замислюється над тим, чи приваблива. Проте з часом будь-яке ненавмисно сказане слово, може змінити ставлення до самої себе.

Джерело: ТСН

Важливо думати, що говорите підліткам

Після зауважень підліток починає уважно до себе придивлятися. Він порівнює, оцінює себе, що може призвести до появи серйозних комплексів щодо зовнішності. Про це розповіла психологиня Наталя Сідорьонок.

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Вона зазначила, що навіть дуже красиві дівчата знаходять у собі вади й страждають від цього, тоді як багато представниць прекрасної статі з доволі звичайною зовнішністю не відчувають жодних комплексів і почуваються чарівними. Все залежить від того, як людина сприймає себе в навколишньому світі. І тут чималу роль відіграє сім'я.



Роль сім'ї / Фото Family Online Safety Institute​

Що робити батькам

Не акцентувати на зовнішніх вадах дитини. Наприклад, мамі не варто казати доньці: "Ти була б дуже симпатична, якби носик був меншим...".

Крім цього, не варто порівнювати дитину з іншими. Краще знайдіть у ній риси, які можна похвалити. Дитина звертатиме більше уваги на свої позитивні якості, які можуть переважити негативні.

Допоможіть підлітку

Якщо ви бачите, що дитина дуже соромиться своїх прищів, починає сама їх вичавлювати й мастити всілякими мазями, домовтеся разом сходити до лікаря-дерматолога, щоб дізнатися, як правильно доглядати за шкірою обличчя. Це вселяє оптимізм і надію, що з проблемою можна впоратися.

Якщо, наприклад, є зайві кілограми, порадьтеся з дієтологом і разом розробіть дієту, запишіть дитину на фітнес тощо. Щоб підлітку самому не було важко, можна приєднатися до нього.



Підтримайте підлітка / Фото Parenting NI​

Не соромтеся розповісти дитині про свої проблеми в його віці. Поділіться, як нервували та хвилювалися через власні недоліки, а згодом виявилося, що ці недоліки зовсім не завадили вам вибудувати кар'єру і вдало вийти заміж. І тепер про них згадуєте тільки з посмішкою. Дитина зрозуміє, що не самотня у своїх переживаннях.

Деякі батьки придумують дитині прізвиська, які акцентують на їхніх недоліках: "Моя булочка" або "Мишка-Топтижка". Вони хоч і ласкаві, але б'ють по гордості дуже боляче.

Крім цього, намагайтеся відвернути дитину від думок про зовнішність. Для цього можете записати її в спортивну секцію, на плавання, малювання. Хобі допоможе підлітку реалізувати свій творчий хист, додасть впевненості в собі, підвищить самооцінку і думки про зовнішність відійдуть на задній план.

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Можете навести приклад історії відомої зірки шоу-бізнесу про те, як "сіра мишка" перетворилася на успішну співачку, модель, кіноактрису. Таких історій дійсно багато і про них треба розповідати дітям як про приклади з реального життя. Якщо прагнути до своєї мети, то труднощі та перешкоди можна подолати.