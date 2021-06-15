Спочатку Джексон Кшіщік піднявся на гору Вінсайд висотою 736 метрів, потім на Інглборо висотою 723 метри, і останньої стала гора Пен-і-гент – 694 метри.

Цікаво 4-річний хлопчик розплакався на весіллі у батька: які слова нареченої розчулили дитину – відео

Відомо, що два роки тому, у 2019 році, хлопчик став наймолодшою людиною, яка коли-небудь підіймалася на 3 найвищі гори Великої Британії. Тоді він це зробив, аби вшанувати пам'ять свого друга Ральфа, який помер від захворювання мозку.



Джексон Кшіщік у 2019 році / Фото Manchester Evening News

"Те, що він зробив, неймовірно. Я так ним пишаюся. Мені зовсім не потрібно було нести його або допомагати йому. Він просто суперзірка", – зазначив батько Кел.

Важливо Мама загубила малюка на пляжі: чому хлопцям, які знайшли дитину, не сподобалася реакція жінки

Наступна мета маленького Джексона – піднятися на всі 214 вершин Озерного краю, перерахованих в семитомному ілюстрованому путівнику Альфреда Уейнрайта. Наразі хлопчик уже побував на 51 з 214.