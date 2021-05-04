Під час весільної церемонії наречений впустив каблучку в озеро: як діставали прикрасу з води

У США наречений Ендрю Кент під час весільної церемонії впустив обручку нареченої Марлі. Кільце провалилося в тріщину пірсу та потрапило в холодну воду озера Тахо.

Ендрю готовий був пірнути у воду за кільцем, проте чоловіка змогли відмовити від цієї ідеї. Усе через те, що температура води в Тахо тоді була приблизно +5 градусів Цельсія. Людина може в ній перебувати тільки декілька хвилин. Закохані вирішили продовжити весільну церемонію без каблучки.

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Згодом закохані написали повідомлення в групу любителів підводного плавання та запитали, чи не хоче хто-небудь допомогти їм повернути перстень. На їх прохання відповіла тільки одна людина – Філ Абернаті. Хлопець виявився справжнім авантюристом і в той же день відправився за каблучкою в крижану воду.

Чоловікові потрібно було не тільки не замерзнути, але і дуже обережно зайти в озеро. Щоб або хвилі не зрушили кільце, або воно не загубилося під шаром мулу. Проте Філ все ж зміг знайти кільце між камінням.

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Пара була дуже вдячна за безкорисливий і сміливий вчинок чоловіка. Зараз вони згадують про цей інцидент зі сміхом і вважають, що у їх сім'ї з'явилася чудова історія, про яку можна розповідати своїм дітям.

Дивіться відео: як наречений впустив каблучку