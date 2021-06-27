Пара одружилася на Бруклінському мосту без родичів та друзів: які фото зробили перехожі

Під час пандемії COVID-19 пара вирішила зробити весільну церемонію тільки для них двох. Вони не запрошували ні друзів, ні родичів, ні фотографів. Проте випадкова перехожа змогла зробити для них вражаючі кадри.

Коли Невона Фрідман каталася на велосипеді по Бруклінському мосту, вона побачила маленьку церемонію одруження. На ній були тільки наречена, наречений та священник.

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На фоні закоханих дівчина побачила ще й дуже гарний захід сонця, тому вирішила сфотографувати романтичний момент. Невона розмістила один зі знімків в соціальній мережі Твіттер, сподіваючись, що зможе там знайти закоханих. Псувати момент та підбігати до них під час церемонії, аби віддати фото, дівчина не хотіла.

Якщо ви одружувалися на Бруклінському мосту цього вечора, у мене є декілька фотографій для вас,

– підписала фото Невона.

Виявилося, Ніколіна Коваленко і Стефан Понова одружилися рівно через рік після того, як познайомилися під час поїздки в Південну Америку. Вони розповіли, що обожнюють подорожі та екстремальні види спорту. "Коли ми зустрілися, то одразу зрозуміли: ми шукали одне одного все життя", — пригадала Ніколіна.

"Ми бажаємо кожному зустріти людину, яка змусила б відчувати те ж, що ми відчуваємо одне з одним", — зазначила Ніколіна.

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Вони не підозрювали, що хтось спостерігав за церемонією. Фото, які зробила Невона, єдині з урочистої події, адже пара не наймала на церемонію жодного фотографа.