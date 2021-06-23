• Потреба у галасі й спілкуванні. Батькам важливо шукати такій дитині компанію, аби вона не нудьгувала. Для цього можна частіше гуляти на майданчиках, у парках, знайомитися з іншими дітьми, запрошувати друзів дитини додому.

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• Не можуть аналізувати свої емоції, не намагаються відчути стан ближнього. Крім того, часто не розуміють причин конфлікту, тому таким дітям потрібно у цьому допомагати.

Для цього батькам потрібно допомагати малюку: "Здається, ця дівчинка хоче погратися сама. Можливо, в неї немає настрою", "Якщо ти хочеш взяти цю іграшку, попроси", "Ти був надто схвильований, через це галасував і заважав іншим".



Навчити відчувати стан ближнього / Фото Children's Medical Group

• Екстраверти зосереджені на зовнішньому світові, тому вони часто можуть думати вголос. Не варто їм у цьому заважати, навіть якщо це може дратувати.

• Відпочинок потрібен усім. Екстраверти не часто відчувають втому. Потрібно влаштовувати щоденний відпочинок для дитини, щоб виробити надалі таку звичку.

• Надто багато енергії, тому вони можуть займатися різними справами. Наприклад, відвідувати безліч гуртків, брати участь в усіх конкурсах і олімпіадах, проте це не означає, що вони не втомлюються. Не заважайте дитині робити кілька справ одразу, але і не дозволяйте перенавантажувати організм.

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• Для дітей-екстравертів стояння в черзі – нестерпно. В такому випадку від нудьги допоможуть розмальовки, папір, олівці, ігри.