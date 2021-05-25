Психолог Наталія Кручинина пояснила, що стан ревнощів – процес, в якому виникає відчуття загрози відносинам.

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У нормі людина повинна знати, розуміти власні цінності, поважати та розпізнавати цінності інших людей. Навіть якщо суспільство в цілому пропагує "життя без правил".

Ревнощі / Фото iStock

Щоб уникнути ревнощів, потрібно визначити для себе, основні правила та принципи спілкування:

• Згадати, в якому віці вперше відчули ревнощів. Швидше за все це було в період від 5 до 7 років.

• Проаналізувати, як ви справляєтеся з цим почуттям?

• Як з цим почуттям справлялися у вашій родині, в сім'ях близьких або знайомих людей? Визначитися, яке ви маєте уявлення про це.

• Ревнощі – це умовний контроль поведінки іншої людини. Навіщо вам витрачати стільки зусиль на чуже життя?

• Якщо ви розумієте, що будувати відносини, в яких немає цінностей схожих з вашими, не виходить, посміхніться і відійдіть в сторону. У вас різні "дороги життя".

• Вивчайте себе та свої духовні пріоритети. Чесність, довіру, повагу та вдячність ніхто не скасовував.

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• Можна ділитися шматком хліба, бути щедрим та благородним. Тільки не потрібно плутати. Адже є те, що належить тільки вам. І крапка.

• Пам'ятайте, що не варто прокладати шлях до близькості з людиною через ревнощі та владу над нею.