Обман з любов'ю: як невинна маленька брехня може допомогти зберегти стосунки

Маленька брехня іноді допомагає згладжувати відмінності і робить життя простішим. Які секрети є в парах та який вони мають вплив – читайте у матеріалі.

Психолог-еволюціоніст з Оксфордського університету Робін Данбар провів дослідження, яке продемонструвало, що невинна маленька брехня може допомогти зберегти стосунки.

Цікаво Якість та довготривалість: науковці назвали переваги додатків для знайомств

Такий "обман з любов'ю" – це спосіб, який може допомогти захистити почуття та зміцнити емоційний зв'язок. Наприклад, потай заплатити за стоянку, не розповідати у всіх деталях, як померла ваша кішка, і похвалити вбрання коханої людини.

На онлайн-сервісі Reddit пост з цією інформацією став вірусним. Люди розповідали про маленькі таємниці, якими вони не діляться з коханими, щоб не засмучувати їх. Важливо пам'ятати, що мова не про жахливі речі, як то зрада чи крадіжка.

Що писали люди:

Чоловік підмінив улюблене намисто своєї дружини, яке вона загубила, щоб та не засмутилась.

Жінка удала, що не знає про останні популярні меми, щоб її партнер міг показати їй своїх "фаворитів" і почуватися "в тренді".

Шанувальник фітнесу, який потайки вибирається вночі з дому, щоб піти в спортзал, коли його дружина міцно спить.

"У кожного є принаймні одна таємниця від коханої людини. Я, наприклад, маю секретну скриньку за фото на тумбі коло ліжка, де зберігаю чипси Cheetos", – розповіла Емма.

"Моя найбільша таємниця від мого хлопця – це те, що я насправді вмію різати цибулю, просто дуже люблю дивитись, як це робить він", – повідомила Джен.

Серйозні секрети

Замовчування реальної зарплати або таємні думки про подружню зраду можуть негативно позначитись на психічному здоров'ї.

Професорка психології в університеті Нотр-Дам Аніта Келлі виявила, що люди, які довго тримають в секреті особисті речі, більш схильні до негативних побічних ефектів. Це може бути сором, провина і занепокоєння.

Важливо Цивільний шлюб: як захистити свої права та уникнути ризиків у стосунках

Ще одне дослідження, яке здійснили в університеті Каліфорнії в Санта-Барбарі, продемонструвало, що позбавлення від тягаря таємниці може в підсумку покращити душевний стан і підвищити самооцінку.