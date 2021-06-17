У березні 2021 року в Німеччині народилися майже 66 тисяч малюків. Останній раз кількість у 65 тисяч перевищували у березні 1998 року.

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Рекордні цифри пов'язують не з пандемією та карантинними обмеженнями, а навпаки – з послабленнями, які зробили після першого локдауну в травні 2020 року. Відомо, що тоді Німеччина поступово виходила із жорсткого карантину.

Ріст рівня народжуваності почав збільшуватися вже у лютому 2021 року. Проте на початку 2021 року показники залишалися незмінними. Це й дозволило німецьким статистикам стверджувати, що сам локдаун не призвів до збільшення народжуваності у країні.

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Наразі Федеральне статистичне відомство у Вісбадені оприлюднило лише попередні цифри. Точні дані, які можуть виявитися ще вищими, стануть доступними у липні 2021 року.