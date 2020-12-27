Основні причини нещасливих стосунків: що псує ваші відносини
Найпоширеніша проблема в стосунках – це неправильна поведінка одного з партнерів. Деякі з помилок можуть наблизити до нещасливого кінця.
Про те, що може зашкодити стосункам, розповідає видання Cosmo.
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Порівняння стосунків з іншими парами
Як правило, такі порівняння базуються на фото та дописах в соціальних мережах.
Практично в кожних стосунках є свої злети та падіння, сварки та примирення, радість та нерозуміння – просто не всі сприймають складні моменти, як вирок.
Варто перестати порівнювати свою кохану людину з чиїмись стосунками та почати цінувати те, що є.
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Завжди слухати поради з боку замість того, щоб покладатися на свій розум
Коли люди, нехай навіть найближчі, дають непрохані поради щодо стосунків, то варто не приймати їх одразу за абсолютну істину. У цьому світі немає двох однакових пар, для яких будуть працювати одні й ті ж методи. Про це варто пам'ятати, коли виникне бажання брати чийсь приклад поведінки у стосунках.
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Немає часу на стосунки
Навіть в завантаженому графіку важливо шукати можливість, аби приділити час одне одному і побути вдвох. Наприклад, можна щоп'ятниці запрошувати одне одного на романтичне побачення.
Стосунки / Фото Lifehack
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Дозвіл брати верх невпевненості
По-перше, завжди варто проявляти свої емоції й ніколи не придушувати їх. По-друге, варто зрозуміти, що сумніви й страхи є у всіх. Варто навчитися справлятися з негативними думками та не дозволяти їм займати місце в голові.
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Перебуваєте на різних етапах відносин
Можливо, один з партнерів вже готовий до сім'ї та дітей, а інший ще планує погуляти й пожити у своє задоволення.
Пара не буде щаслива разом, якщо не прийме одного рішення щодо майбутнього: або домовляєтеся, або розлучаєтеся.
Що зможе покращити стосунки
Як побудувати міцні особисті стосунки, розповідає Studway.
Поради
- Говоріть один з одним. Саме недомовленості у парі найчастіше стають причиною розставання. Тому необхідно спілкуватись та говорити на ті теми, які вас турбують.
- Наповнюйте спільний час яскравими враженнями. Одноманітність може швидко набриднути, тому варто наповнювати ваші спільні вилазки чимось цікавим і оригінальним.
- Цікавтеся життям один одного. Запитуйте про самопочуття, про те, що сталось нового сьогодні чи який сон снився. Так ви більше дізнаєтеся один про одного, вчитеся довіряти та довірятися.
- Не бійтеся висловлювати почуття. Якщо ви відчуваєте якусь сильну емоцію – не бійтеся про неї розказати.
- Робіть приємні сюрпризи. Навіть маленька листівочка може зробити день набагато кращим і радісним.
- Давайте свободу половинці один одному. Варто також проводити час окремо один від одного, гуляйте з друзями, приділяйте час хобі. Міцними стосунки будуть тоді, коли ви навчитесь проводити час як разом, так і окремо.
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