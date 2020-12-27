Найпоширеніша проблема в стосунках – це неправильна поведінка одного з партнерів. Деякі з помилок можуть наблизити до нещасливого кінця.

Про те, що може зашкодити стосункам, розповідає видання Cosmo.

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Порівняння стосунків з іншими парами

Як правило, такі порівняння базуються на фото та дописах в соціальних мережах.

Практично в кожних стосунках є свої злети та падіння, сварки та примирення, радість та нерозуміння – просто не всі сприймають складні моменти, як вирок.

Варто перестати порівнювати свою кохану людину з чиїмись стосунками та почати цінувати те, що є.

Завжди слухати поради з боку замість того, щоб покладатися на свій розум

Коли люди, нехай навіть найближчі, дають непрохані поради щодо стосунків, то варто не приймати їх одразу за абсолютну істину. У цьому світі немає двох однакових пар, для яких будуть працювати одні й ті ж методи. Про це варто пам'ятати, коли виникне бажання брати чийсь приклад поведінки у стосунках.

Немає часу на стосунки

Навіть в завантаженому графіку важливо шукати можливість, аби приділити час одне одному і побути вдвох. Наприклад, можна щоп'ятниці запрошувати одне одного на романтичне побачення.



Стосунки / Фото Lifehack

Дозвіл брати верх невпевненості

По-перше, завжди варто проявляти свої емоції й ніколи не придушувати їх. По-друге, варто зрозуміти, що сумніви й страхи є у всіх. Варто навчитися справлятися з негативними думками та не дозволяти їм займати місце в голові.

Перебуваєте на різних етапах відносин

Можливо, один з партнерів вже готовий до сім'ї та дітей, а інший ще планує погуляти й пожити у своє задоволення.

Пара не буде щаслива разом, якщо не прийме одного рішення щодо майбутнього: або домовляєтеся, або розлучаєтеся.

Що зможе покращити стосунки

Як побудувати міцні особисті стосунки, розповідає Studway.

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