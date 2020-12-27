Самая распространенная проблема в отношениях – это неправильное поведение одного из партнеров. Некоторые из ошибок могут приблизить к несчастливому концу.

О том, что может повредить отношениям, рассказывает издание Cosmo.

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►Сравнение отношений с другими парами

Как правило, такие сравнения базируются на фото и сообщениях в социальных сетях. Об этом рассказало издание Cosmo.

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Практически в каждых отношениях есть свои взлеты и падения, ссоры и примирения, радость и непонимание – просто не все воспринимают сложные моменты, как приговор.

Стоит перестать сравнивать своего любимого человека с чьими-то отношениями и начать ценить то, что есть.

► Всегда слушать советы со стороны вместо того, чтобы полагаться на свой разум

Когда люди, пусть даже самые близкие, дают непрошенные советы относительно отношений, то следует не принимать их сразу за абсолютную истину. В этом мире нет двух одинаковых пар, для которых будут работать одни и те же методы. Об этом стоит помнить, когда возникнет желание брать чей-то пример поведения в отношениях.

► Нет времени на отношения

Даже в загруженном графике важно находить возможность, чтобы уделить время друг другу и побыть вдвоем. Например, можно каждую пятницу приглашать друг друга на романтическое свидание.



Отношения / Фото Lifehack

► Разрешение брать верх неуверенности

Во-первых, всегда стоит проявлять свои эмоции и никогда не подавлять их. Во-вторых, следует понять, что сомнения и страхи есть у всех. Стоит научиться справляться с негативными мыслями и не позволять им занимать место в голове.

► Находитесь на разных этапах отношений

Возможно, один из партнеров уже готов к семье и детям, а другой еще планирует погулять и пожить в свое удовольствие.

Важно Полезные привычки, которые укрепляют отношения: что парам нужно регулярно делать

Пара не будет счастлива вместе, если не примет одного решения относительно будущего: либо договариваетесь, либо расстаетесь.

Что сможет улучшить отношения

Как построить прочные личные отношения, рассказывает Studway.

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