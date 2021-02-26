Негативні сценарії батьківського виховання: як впливають на стосунки у дорослому віці

Доросле життя людини залежить від того, що в неї відбувалося у дитинстві. Які є батьківські сценарії та які їх наслідки – читайте у матеріалі.

Батьки виховують вас "досягаторами"

Проявляють любов тільки тоді, коли діти домагаються успіху, роблять щось потрібне або принесли зі школи хороші оцінки. Крім цього, малюки розуміють, якщо нічим не відзначилися, то жодного ласкавого слова від батьків не почують.

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Який ризик

Дитина виростає з відчуттям, що любов треба заслужити. Це історія про тих "ловеласів", які зі шкіри пнуться, щоб сподобатися дівчині. Вони вважають себе "мисливцями", а жінок — "здобиччю", яку треба завойовувати.

Як тільки жертва "завойована" й починаються нормальні відносини, де вже не треба нікого домагатися, чоловік остигає. Йому вже не цікаво — батьківський сценарій закінчується. Тоді він біжить до наступної мети, тому що колишня більше не викликає в нього жодних почуттів.



Партнер остигає / Фото DivorceForce​

У жінок це проявляється в танцях із бубнами навколо "щоб у нас були стосунки" або "щоб він узяв мене заміж". Такі жінки зустрічають чоловіків з обідом із трьох страв і без спіднього, незалежно від того, хочуть вони самі того чи ні. Також часто ходять на тренінги про "заміж", "як спокусити чоловіка" й так далі, щоб "догодити" потенційному нареченому.

Якщо ж раптом чоловік каже: "Слухай, та охолонь, розслабся, мені й так добре", жінка втрачає до нього інтерес і вирушає "заподіювати добро" наступному. Інший варіант — вона звалює на себе все: побут, будинок, забезпечення сім'ї, ще й стежить за собою маніакально, аби "вибороти" визнання. ⠀

Якщо ви тут упізнали себе, то важливо пам'ятати головне: ви не винні. Проте тільки ви, а не ваші мама з татом, можете щось із цим зробити.

Батьки, які вам не належали

Це історія про тата, який пішов із сім'ї та став "недільним" або про маму, яка поїхала заробляти до великого міста, а дитину залишила бабусі з дідусем. Про тих батьків, які нібито жили з малюками, годували й виховували, тільки одночасно з цим їх ніколи не було поруч.

У них була цікава робота, приголомшливе соціальне життя, пригоди й авантюри, але ви їх якось не особливо хвилювали. Такі "холодні" були тато з мамою.

Який ризик

Є ймовірність, що блюдина уде закохуватися саме в тих людей, які ніколи не будуть їй належати. Це історія про жінок, які люблять одружених. Вони звикають до ролі коханок, навіть не усвідомлюючи, що головне для них у цьому сценарії — відсутність емоційної близькості з партнером. Поки він "не ваш", він цікавий.



Закохуються "не в тих" / Фото Vixen Daily

Це чоловіки, які закохуються в недоступних жінок. Чим більше вона його відкидає, тим більше він у неї закохується.

Крім цього, це історія про партнерів, які ніколи не будуть вашими з інших причин. Наприклад, закохуєтеся рівно в тих, хто в принципі не зацікавлений у відносинах. Або в тих, з ким апріорі нічого не складеться — з огляду на те, що у вас різні характери, ви живете далеко один від одного й не збираєтеся з'їжджатися, ви не уживаєтеся в побуті і таке інше. ⠀

Знову-таки, перш ніж говорити "коханкам так і треба!", зрозумійте, що мова про нещасних людей. Замість любові вони відчувають суміш туги й жалю.

Батьки, які показали, що стосунки — це пекло

Який це тип батьків:

Сварилися з ранку до ночі з криками чи були побиття.

Чиї відносини складалися з суцільних драм.

Ті, хто продовжували поливати один одного брудом навіть після розлучення.

Матері, які налаштовували проти батька.

Батьки, які ділилися своїми цінними думками щодо "нового маминого життя після розлучення з татом".

Який ризик

В майбутньому таких дітей любов буде просто лякати. Він може взагалі не хотіти ні з ким вступати в стосунки — ніколи. Може спеціально вибирати тих людей, із якими нічого не вийде. Може відразу тікати після цукерково-букетного періоду, без можливості хоча б спробувати пожити разом.



Уникають варіанту спільного життя / Фото Trulia​

Вони дуже бояться любові у всіх її проявах та не готові до "серйозних стосунків". Якщо раптом ці "серйозні стосунки" з ними трапляються, вони про всяк випадок залишають собі "кватирку відчиненою". ⠀

Наприклад, обов'язково заводять когось на стороні, щоб у будь-який момент мати привід розлучитися. Або поводяться настільки неадекватно, що ніхто не готовий жити з ними під одним дахом. Або перетворюють будь-які відносини в приятелювання, де про партнерство й любов не може бути й мови. ⠀

Чому так відбувається

Батьки — це перші люди в нашому житті, через яких ми взагалі вчимося любити. І від того, що відбувається саме в дитячому віці, залежить усе подальше життя людини. Бувають випадки, коли "об мене бички гасили — і нічого". Дійсно, зустрічаються люди з феноменально міцною психікою, проте це швидше виняток. ⠀

Важливо Ознаки, що в стосунках не все гаразд: які сигнали не можна ігнорувати

Навіть якщо в дитинстві вам не випав "щасливий білет", сьогодні, вже будучи дорослими, можна все змінити.