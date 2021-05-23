Найкращий друг у сукні замість нареченої: як розіграли нареченого на весіллі – відео та фото

Традиція "першого погляду" дуже популярна на Заході. Згідно з нею, до нареченого підходить наречена й чоловік вперше бачить кохану у весільному вбранні. Проте на святкуванні Девіда Хофманна і Бріанни усе пішло поза традиційним ритуалом.

Девід був схвильований та трохи нервував перед першою зустріччю зі своєю коханою. Проте коли чоловік повернувся, аби побачити наречену, то там стояла зовсім не вона.

Цікаво У день весілля наречена одягла костюм динозавра: відео реакції нареченого

За спиною Девіда перебував його друг – Тіммі Хортоном. Він зміг втиснутися у весільну сукню та одягнув фату. Побачивши це, наречений не зміг стримати сміх. Жарт вдався, а фотограф встигла зафіксувати безцінні кадри.

Дивіться фото з розіграшу:

Гості, які за усім спостерігали, намагалися не видати Тіммі та ледве стримували сміх. Цей розіграш усім запам'ятається надовго.

Виявилося, що найкращий друг нареченого дуже хотів зробити на весіллі якийсь розіграш, проте наречена до останнього йому забороняла. Після довгих вмовлянь здалася та дозволила пожартувати над нареченим.

Читайте також 24 роки разом та мрії про весілля: чоловік організував та оплатив безхатькам церемонію – фото

Дивіться відео: як нареченого розіграв найкращий друг