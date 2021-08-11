Навіщо потрібен особистий простір у стосунках: 4 сфери життя для збереження балансу

У стосунках важливо, аби у чоловіка та жінки залишався час на особистий простір. Якщо цього не буде, то такі відносини можуть швидко завершитися чи переростають в маніакальну залежність одне від одного.

Мати різні хобі

Інколи люди у стосунках намагаються підлаштуватися під партнера й змушують себе полюбити те саме, що і він. Спроби зрозуміти захоплення і хобі людини, яка подобається, дуже гарне прагнення. Проте якщо не вдається, не варто бачити у цьому трагедію.

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Потрібно зрозуміти, що різні хобі не заважають людям бути разом, а лише позбавляють духу суперництва і дозволяють залишити трохи часу тільки для себе.

Окремі друзі

Добре, якщо у вас є велика компанія, з якою вам весело. Проте чоловіки та жінки дуже потребують часу, який можна провести окремо одне від одного. Проводьте хоч трохи часу порізно, щоб встигати скучити один за одним.

Окремі друзі / Фото Getty Images

Побут

Пари, які живуть разом, можуть спокійно дивитися різні фільми, їсти різну їжу і навіть не завжди розмовляти. У ті рідкісні моменти, коли хочеться побути один на один з думками, не потрібно тікати в найближчий супермаркет і ховати думки серед полиць. Достатньо сказати партнеру про своє бажання побути на самоті.

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Прийняття рішень

Є моменти, коли поради одне одного взагалі не потрібні. Пропонувати свою допомогу або ділитися думкою, якщо про це просять, – це чудово. Проте важливо залишати місце для себе і не перетворюватися в чиюсь половинку. Тоді шансів на більш міцний і збалансований союз буде набагато більше.