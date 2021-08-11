Навіщо потрібен особистий простір у стосунках: 4 сфери життя для збереження балансу
Джерело:lady.tochka
У стосунках важливо, аби у чоловіка та жінки залишався час на особистий простір. Якщо цього не буде, то такі відносини можуть швидко завершитися чи переростають в маніакальну залежність одне від одного.
Мати різні хобі
Інколи люди у стосунках намагаються підлаштуватися під партнера й змушують себе полюбити те саме, що і він. Спроби зрозуміти захоплення і хобі людини, яка подобається, дуже гарне прагнення. Проте якщо не вдається, не варто бачити у цьому трагедію.
Цікаво Як перемогти в собі ревнощі: психолог пояснив, чому з'являється це почуття
Потрібно зрозуміти, що різні хобі не заважають людям бути разом, а лише позбавляють духу суперництва і дозволяють залишити трохи часу тільки для себе.
Окремі друзі
Добре, якщо у вас є велика компанія, з якою вам весело. Проте чоловіки та жінки дуже потребують часу, який можна провести окремо одне від одного. Проводьте хоч трохи часу порізно, щоб встигати скучити один за одним.
Побут
Пари, які живуть разом, можуть спокійно дивитися різні фільми, їсти різну їжу і навіть не завжди розмовляти. У ті рідкісні моменти, коли хочеться побути один на один з думками, не потрібно тікати в найближчий супермаркет і ховати думки серед полиць. Достатньо сказати партнеру про своє бажання побути на самоті.
Читайте також Чи є у стосунків майбутнє: які питання потрібно поставити партнеру ще на початку
Прийняття рішень
Є моменти, коли поради одне одного взагалі не потрібні. Пропонувати свою допомогу або ділитися думкою, якщо про це просять, – це чудово. Проте важливо залишати місце для себе і не перетворюватися в чиюсь половинку. Тоді шансів на більш міцний і збалансований союз буде набагато більше.