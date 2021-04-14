Якість та довготривалість: науковці назвали переваги додатків для знайомств

Пари, які знайомляться у додатках для знайомств, частіше налаштовані на довгострокові стосунки й більш задоволені ними. Про це повідомили дослідники Женевського університету UNIGE.

Під час дослідження науковці проаналізували дані сімейного опитування 2018 року та вивчили вибірку з 3235 дорослих, які перебували у стосунках протягом останніх 10 років.

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Згідно з результатами, пари, які познайомились у додатку, були більш мотивовані жити разом, ніж ті, що познайомилися за інших обставин. Крім цього, жінки, чий роман розпочався у додатках, частіше заявляли про те, що хочуть і планують завести дитину найближчим часом.



Хочуть сім'ї / Фото Brides

Науковці з'ясували, що, пари, які спочатку знайомилися онлайн, були настільки ж задоволені якістю стосунків та якістю свого життя, як і ті, хто зустрічався за інших обставин.

Науковий співробітник Джина Потарка зазначила, що додатки для знайомств заохочують людей з різним рівнем освіти – "змішуватися". Особливо, коли це високоосвічена жінка та менш освічений чоловік.

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Також додатки полегшують міжміські стосунки, оскільки користувачі можуть спілкуватися між собою, попри значні відстані.