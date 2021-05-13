Наскільки складно в Україні бути матір'ю: результати опитування

Дослідницька компанія "Active Group" у квітні 2021 року опублікувала результати соціологічного дослідження. Згідно з ним, понад половини опитаних, а це 54,1% громадян, вважають, що в Україні складно бути матір’ю.

На запитання "Чи легко в Україні бути матір'ю?", 11,6% респондентів відповіли "так", 16% – "швидше так".

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З таким твердженням виявилися незгодні 54,1% українців. З них 32,6% відповіли "швидше ні", а 21,5% – "точно ні". З відповіддю не змогли визначитися – 18,2% респондентів.

Чи складне материнство в Україні / Фото Active Group

Що потрібно зробити, аби материнство було легшим для сучасної жінки:

42,8% респондентів повідомили, що їм необхідні пільги, знижки тощо.

40,4% – вважають, що потрібно збільшити фінансові виплати.

34,1% – покращити "дитячу" інфраструктуру (дитсадки, школи).

30,5% – зробити громадські місця більш дружніми до батьків із дітьми.

24,6% – надати більше можливостей для працевлаштування.

23,4% – покращити доступ до послуг нянь та інших помічників.

19,3% – збільшити тривалість відпустки по догляду за дитиною.

13,1% – надати більше можливостей для освіти.

6,3% вважають, що потрібні інші заходи.

Крім цього, 7,1% опитаних вважають, що нічого не потрібно, все і так добре, а 12,8% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Як полегшити материнство / Фото Active Group

Дослідницька компанія також поцікавилася, як респонденти ставляться до ситуації, коли у відпустку по догляду за маленькою дитиною йде не мати, а батько.

Позитивно до такої ситуації ставляться 72,2% опитаних. З них 26,5% вважають, що про дитину мають дбати обоє батьків, ще 45,7% – позитивно, якщо так склалися життєві умови.

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Проте 19,5% ставляться негативно, оскільки вважають, що дитині потрібна передусім мати, а 8,3% – негативно, тому що чоловік має працювати та забезпечувати родину. Не визначилися з відповіддю 10% респондентів.