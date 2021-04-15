За прийняття цього документа свої голоси віддали 269 парламентаріїв. Законопроєкт змінює правила використання батьками декретної відпустки.

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Що передбачає ухвалений документ

  • Він пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).
  • Роботодавець за власні гроші може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості.
  • Відповідно до закону, працівник має проінформувати роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною.
  • Вводять і новий вид відпустки – "одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів".

Хто може скористатися "одноразовою" відпусткою

  • чоловік, дружина якого народила дитину;
  • батько дитини у випадку, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони живуть разом і пов'язані спільним побутом;
  • бабуся чи дідусь, або інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).

Крім того, батько дитини має право (як і мати) скористатися додатковою оплачуваною відпусткою для працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю, тривалістю 10 або 17 (за сукупністю) днів.