Наскільки міцний дистанційний шлюб: переваги та недоліки таких стосунків

Найчастіше запитання щодо дистанційного шлюбу: чи це шлюб взагалі? Психологиня Діна Васильченко пояснила, що це так а також які має переваги й недоліки.

Однозначної відповіді на питання, як сприймати дистанцій шлюб, – немає і бути не може. Тут все залежить від того, як люди, які вважають себе подружжям, домовилися між собою. Якщо їх це влаштовує, вони вважають, що це шлюб, – значить, так воно і є.

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При цьому чоловік може перебувати в одному місті, жінка — в іншому, але вони почуваються парою. Домовилися, що не зраджують одне одному та часто їздять в гості. Хтось може точно так само жити, але не вважає шлюбом, – це теж їх домовленість та вибір.



Стосунки на відстані / Фото Getty images

Оцінюючи такі стосунки, кожен виходить зі свого досвіду. Якщо є негативні асоціації з такою формою шлюбу, то ми його таким не вважаємо, якщо позитивні — впевнені, що це саме шлюб, а не зустрічі двох коханців.

Що позитивне у таких стосунках

Говорити, що дистанційний шлюб надає винятково негативний вплив на взаємини двох людей, було б неправильно. У нього є і незаперечні плюси, головним з них є задоволення, яке він приносить двом.



Дистанційний шлюб / Фото Getty images

Кожна зустріч стає святом, до якого люди готуються, заздалегідь смакуючи приємні події. Додайте до цього повну незалежність цих людей від побуту, об який, як відомо, найчастіше і розбиваються любовні човни. Тоді зрозумієте, що задоволення, яке вони відчувають від цих взаємин, безмежне і, що важливо, безтурботне і нічим не затьмарене.

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Недоліки стосунків

Проте тільки вони припиняють його відчувати, шлюб розпадається, оскільки в плані взаємин він безперспективний. Дистанційний шлюб ніяк не розвивається, у подружжя немає спільної мети (наприклад, виховання дітей або спільне накопичення матеріальних благ), їх об'єднує тільки пристрасть, а вона найчастіше закінчується разом зі шлюбом.