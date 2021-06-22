Наречена помилилася адресою, коли відправляла запрошення: яку відповідь надіслала незнайомка

Під час підготовки до весілля Кассандра Уоррен випадково надіслала одне із запрошень на помилкову адресу. Дівчина була надзвичайно вражена, коли їй прийшла відповідь.

Кассандра Уоррен відчувала себе трохи пригніченою та втомленою, адже готувалася до власного весілля, де мало бути 200 людей.

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Коли наречена відправляла весільне запрошення дядькові та тітці з міста Юджин, вона переплутала адресу й надіслала його іншим людям. Про помилку дівчина дізналася, коли лист повернувся до неї.

На зворотному боці конверта було написано від руки: "Хотіла б я тебе знати — це було б чудово. Мої вітання. Повечеряй за мій кошт. Я була одружена протягом 40 років. З віком усе стане тільки краще". Крім того, всередину був вкладений чек на 20 доларів.



Відповідь незнайомки / Фото The Washington Post

Кассандра пригадала, що тоді у неї був складний день. Жінка скаржилася на всі проблеми своєму майбутньому чоловіку в момент, коли він відкривав конверт. "Це було дуже доречним. Я була дуже вдячна", – зазначила наречена.

Коли вона придивилася до конверта, то помітила, що там був ще один напис: "Живи довго і процвітай!". Це була фраза з фільму "Зоряний шлях". Виявилося, що незнайомка та Кассандра обидві були фанатами цієї кіноісторії.

Наречені не знали, хто був відправником листа. Проте зрозуміли, що незнайомка помітила малюнок світлового меча і чарівної палички з "Гаррі Поттера" на куточку запрошення, тому послалася на "Зоряний шлях".



Кассандра з нареченим / Фото The Washington Post

Наступного вечора Кассандра і її наречений Джессі, який працював консультантом родин з аутичними дітьми, вирушили на вечерю з другом. Пара з радістю поклала у рахунок 20 доларів від незнайомки.

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Потім Кассандра зайшла до магазину й купила листівку з написом подяки. Дівчина знову написала неправильну адресу на конверті, проте цього разу навмисно й звернулася до "Доброї незнайомки".

"Спасибі за записку і за те, що знайшли час відправити її. Мало хто зробить це. Це було справжнім благословенням після того дня, який у мене був. Я щаслива, що такі люди, як ви, ще існують у цьому світі", – підписала листівку Кассандра.