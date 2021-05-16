Мати залишила сина сусідці та не повернулася: що сталося з хлопчиком

У молодості Розалінда, якій зараз 70 років, після багатьох обстежень дізналася, що ніколи не зможе мати дітей. Тоді жінка ще не знали, завдяки якому випадку у неї з'явиться малюк.

Одного разу до Розалінди прийшла сусідка та попросила подивитися за її сином, поки вона сходить до магазину.

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Жінка погодилася, не знаючи, що хлопчик залишиться з нею ще на 18 років. Рідна мати дитини так і не повернулася за ним.

Коли моя сусідка попросила доглянути за її маленьким хлопчиком, поки вона сходить до магазину, я сказала: "Звичайно". Проте вона так і не повернулася,

– пригадала Розалінда.

"Ця дитина залишалася зі мною поки йому не виповнилося 18 років",

– додала жінка.

Коли хлопчикові виповнилося 18 років, він знайшов свого біологічного батька і поїхав від Розалінди, щоб почати нове життя. Крім цього, жінка додала, що там могла бути і його біологічна мати, проте вона невпевнена.

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Після цього Розалінда вирішила стати прийомною матір'ю та усиновила хлопчика, якого звали Адеол. Потім в її сім'ї з'явилося ще кілька малюків з дитячих будинків.