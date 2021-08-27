Конфлікт батьків з дитиною: які важливі кроки допоможуть примиритися

Батькам важливо навчитися правильно діяти, аби розв’язувати конфлікт з дитиною. Які кроки допоможуть налагодити стосунки – читайте у матеріалі.

Розпізнайте конфлікт і назвіть його

Не потрібно одразу атакувати дитину. Краще заспокоїтися та знайти час, аби проаналізувати конфлікт. Зрозуміти, чого і кого він саме стосується.

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Тільки після цього варто поговорити з дитиною, пояснивши, що відчуваєте та які кордони були порушені.

При цьому пам’ятайте про "Я-конструкцію". Не говоріть: "Ти погано вчинив, бо…", краще "Я образилася, тому що...".

Закличте дитину до співпраці: запропонуйте разом знайти рішення, яке підійде усіх. Покажіть, що вас турбує її думка, і вона має право вибору.

Зрозумійте дитину, аби допомогти їй зрозуміти себе

Розуміння полягає у спілкуванні, у тому, щоб уміти слухати. Важливо, аби дитина могла висловити свою думку. При цьому вона не повинна почуватися під загрозою, неначе на допиті.

Разом складіть варіанти можливих рішень

Дитині може бути складно визначити свій варіант розв’язання конфлікту. Допоможіть їй зустрічними питаннями.

"Якої думки ти з цього приводу?"

"Як уважаєш, чи могло б це нам допомогти?"

"Якщо ми оберемо цей варіант, ми розв’яжемо конфлікт?"

Дорослим не треба поспішати зі своїми пропозиціями. Краще надати перше слово дитині, аби отримати від неї рішення.



Разом складіть варіанти рішень / Фото Britannica for Parents

Тільки після того оголосіть свої варіанти. Разом обговоріть кожну ідею, її переваги та недоліки, дослухайтеся до думки дитини.

Ухваліть остаточне рішення

Якщо на попередніх етапах ви щиро дослухалися до думки дитини, то чесний обмін можливих рішень дасть свій результат. Але перш ніж ухвалити остаточне рішення, пам’ятайте про:

Повагу до почуттів та позиції дитини: "Ти погоджуєшся із цим рішенням?"

Не ставте остаточну крапку у рішенні: "Нумо спробуємо цей варіант і дізнаємося, як він спрацює".

Запишіть усі пункти, з яких складається рішення, щоб дотримувати всіх зобов’язань.

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Якщо спільно обране остаточне рішення дійсно задовольняє і вас, і дитину, то знову конфлікт не виникне.