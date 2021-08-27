Конфликт родителей с ребенком: какие важные шаги помогут примириться

Родителям важно научиться правильно действовать, чтобы решать конфликт с ребенком. Какие шаги помогут наладить отношения – читайте в материале.

Распознайте конфликт и назовите его

Не нужно сразу атаковать ребенка. Лучше успокоиться и найти время, чтобы проанализировать конфликт. Понять, чего и кого он касается.

Интересно Как забрать малыша с детской площадки без истерик: советы от психолога для родителей

Только после этого стоит поговорить с ребенком, объяснив, что чувствуете и какие границы были нарушены.

При этом помните о "Я-конструкции". Не говорите: "Ты плохо поступил, потому что...", лучше "Я обиделась, потому что...".

Призовите ребенка к сотрудничеству: предложите вместе найти решение, которое подойдет всем. Покажите, что вас беспокоит его мнение, и он имеет право выбора.

Поймите ребенка, чтобы помочь ему понять себя

Понимание заключается в общении, в том, чтобы уметь слушать. Важно, чтобы ребенок мог высказать свое мнение. При этом он не должен чувствовать себя под угрозой, как на допросе.

Вместе составьте варианты возможных решений

Ребенку может быть сложно определить свой вариант решения конфликта. Помогите ему встречными вопросами.

"Какого мнения ты по этому поводу?"

"Как считаешь, могло бы это помочь?"

"Если мы выберем этот вариант, мы решим конфликт?"

Взрослым не надо спешить со своими предложениями. Лучше предоставить первое слово ребенку, чтобы получить от него решения.

Вместе составьте варианты решений / Фото Britannica for Parents

Только после того объявите свои варианты. Вместе обсудите каждую идею, ее преимущества и недостатки, прислушивайтесь к мнению ребенка.

Примите окончательное решение

Если на предыдущих этапах вы искренне прислушались к мнению ребенка, то честный обмен возможных решений даст свой результат. Но прежде чем принять окончательное решение, помните о:

Уважении к чувствам и позиции ребенка: "Ты соглашаешься с этим решением?"

Не ставьте окончательную точку в решении: "Ну-ка попробуем этот вариант и узнаем, как он сработает".

Запишите все пункты, из которых состоит решение, чтобы соблюдать все обязательства.

Читайте также Телефоны и планшеты без угрозы для здоровья: сколько времени дети могут проводить за гаджетами

Если совместно избранное окончательное решение действительно удовлетворяет и вас, и ребенка, то снова конфликт не возникнет.