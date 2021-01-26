Як підтримка коханої людини допомагає при схудненні: дослідження вчених

Завдяки підтримці партнера, людині простіше бути вмотивованою щодо втрати ваги. Крім цього, це ще й впливає на ефективність всього процесу.

Джерело: Science Daily

Відповідне дослідження провела експертка з міжособистісного спілкування Рене Дейлі. Для цього вона опитала 389 людей, які живуть з коханою людиною і намагаються схуднути.

Цікаво Розлюбив та втратив інтерес: 5 реальних фактів, які вказують на завершення стосунків

Вони мали відповісти на 3 запитання про те, як схуднення впливає на їхні стосунки:

Чи розглядають вони цей процес як командну роботу?

Чи мають однакові погляди?

Чи можуть підтримувати баланс між відносинами та боротьбою із зайвою вагою?

Після цього Рене Дейлі повідомила про 3 найпоширеніші стратегії схуднення серед пар: підбадьорення, наполягання та примус.

Що дізналися під час дослідження

Партнери, які сприймають процес схуднення як спільну мету, набагато частіше використовують всі ці стратегії, включаючи навіть примус. Для них це все не маніпуляція чи контроль, а турбота.

Підтримка партнера у процесі втрати ваги може розглядатися по-різному. Наприклад, людина, яка хоче сфокусуватися на дієті, а її партнер – на фізичних вправах, може оцінити пропозицію піти на прогулянку нав’язливою і марною,

– повідомила Рене Дейлі.

"І навпаки, коли партнери мають однакові погляди на процес схуднення, вони з радістю приймуть пропозицію", – додала Дейлі.

Важливо Як пережити розлучення: важливі поради, які допоможуть відновитися

Дослідниця запевнила, що парам можуть піти на користь розмови щодо вибору сприятливих психологічних умов та стратегій під час втрати ваги. Це може полегшити процес схуднення, зробити його більш ефективним, а також допоможе збалансувати свої цілі та зміцнити стосунки.