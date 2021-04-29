Емоційні та чуттєві фото на конкурсі весільних фотографів: хто отримав найвищі бали

Журі міжнародної премії FdB Photography Awards визначило найкращі роботи 2021 року. Конкурс зібрав професійних фотографів, які своїми кадрами передали широкий спектр емоцій, що приносить день весілля.

Конкурс FdB Photography Awards започаткували у 2015 році. На ньому обирають найбільш дивовижні весільні світлини зі всього світу.

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Під час обрання переможців судді оцінюють художній та технічний підхід, а також емоційність у роботах авторів.

Щастя, сміх, сльози радості й звичайно ж любов – все це є головною складовою будь-якого весілля. Саме професійний фотограф зможе передати кожну дрібницю свята.

У 2021 році найбільшу кількість балів отримав іспанський фотограф Едуардо Бланко.

Дивіться фото учасників конкурсу: