Другий медовий місяць через 76 років: який сюрприз підготував готель закоханим

Як і більшість готелів Нью-Йорка, "Westgate New York Grand Central" тимчасово закрився у березні 2020 року. Історична будівля 1930-х років розпочала ремонт на 20 мільйонів доларів. Тепер готель запрошує гостей на відкриття. У його стіни повернеться особлива пара, яка 76 років тому відсвяткувала там свій медовий місяць.

Закохані зустрічалася ще з часу середньої школи. Зараз Морісу 95 років, а Саллі 93 роки. У 1945 році вони одружилися й забронювали номер для медового місяця у готелі "Hotel Tudor", який зараз відомий як "Westgate New York Grand Central".

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Пара пригадала, що це була незабутня подорож. "Ми обидва були вражені чудовим ставленням до нас", – зазначили Моріс та Салі.



Саллі та Моріс / Фото Westgate New York Grand Central

Хоч у 2020 році пандемія COVID-19 змусила подружжя провести свій 75-річний ювілей вдома, проте готель запросив їх назад, як перших гостей. Також подружжю пообіцяли початкову вартість їх номера – 6,25 долара за ніч, якщо у наступні роки вони захочуть повернутися в готель й святкувати там свої річниці.



Westgate New York Grand Central / Фото Westgate Resorts

На честь тривалої історії кохання Моріса та Саллі, "Westgate New York Grand Central" запропонував додатковим 20 людям можливість забронювати номер "Люкс" з такою ж ціною – 6,25 долара за ніч.

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Крім цього, буде ще головний приз – безкоштовне перебування разом із курортним кредитом у 200 доларів. Для цього потрібно лише завантажити улюблену пам'ятну фотографію з відпустки, додавши до неї коротку історію.