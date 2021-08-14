Зворушливий сюрприз для нареченої: як друг її покійного батька вирішив вести дівчину до вівтаря

Батько Еліссон, якого звали Джеррі, помер ще задовго до дня весілля доньки. Проте найкращий друг чоловіка подбав про те, щоб наречена не йшла сама до вівтаря.

Кріс завжди був підтримкою для родини, коли його найкращий друг Джеррі помер. Тому Еллісон знала, що до вівтаря її має вести тільки він.

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Жінка планувала попросити його це зробити, поки не взнала, що дружина Кріса зазнала нещасного випадку. Наречена вирішила не турбувати чоловіка й подумала, що піде одна.

Бачачи, як засмутилася кохана, її майбутній чоловік Гаррет вирішив діяти. За кілька днів до весілля він відправився в місто, де жив Кріс, аби з ним поговорити. Наречений домовився, щоб чоловік здивував Еллісон та приїхав за 48 годин до важливого дня.

Дивіться відео реакції Еліссон на приїзд Гаррета:

Спочатку Еллісон почула голос Кріса: "Ей, я чув, що тут хтось виходить заміж?". Жінка не могла стримати емоцій, розплакалася й почала обіймати чоловіка. "Я б не пропустив це ніколи у світі. Я люблю тебе, дитино", – промовив Кріс, обіймаючи наречену.

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"Я не могла повірити, що це дійсно він. Я була така щаслива і вдячна!", – пригадала Еліссон.

Дивіться фото з весілля: