Виконала обіцянку батька: донька подарувала 63-річній матері першу весільну фотосесію

Донька, якій 28 років, подарувала матері весільну фотосесію, якої вона ніколи немала. Кадри стали вірусними у Китаї.

Тато дівчини, яку звати Ма Ер, помер багато років тому. Батьки так й не встигли зробити весільні фото, тому донька вирішила це змінити.

Цікаво Під час гри дівчинка випадково проломила стіну: яка неочікувана реакція батьків

"Мій батько обіцяв мамі весільну фотосесію до того, як його не стало 21 рік тому. Тепер, коли я доросла людина, я хочу виконати цю обіцянку", – розповіла Ма Ер.

Дівчина зазначила, що всі жінки мріють про весільну сукню і її 63-річна мама не виняток. "Вона жертвувала все своє життя, щоб виховати дітей. Проте так ніколи й не одягала весільної сукні. Я б хотіла дозволити мамі побачити себе найкрасивішою", – додала дівчина.

Після смерті чоловіка матір більше не виходила заміж. Жінка виховувала дітей, а також 20 років працювала прибиральницею. "Окрім прибирання вулиць, моя мама працює за сумісництвом на заводі. Ми не вважаємо, що вона повинна це робити, враховуючи її вік. Проте не змогли її зупинити", – повідомила донька.

Важливо Картонна фігура замість мами: який хитрий метод вигадала жінка, аби залишити сина самого – фото

Ма Ер зізналася, що вона бувала в багатьох місцях, але тепер її постійно тягне додому, до мами. Дівчина хоче їй допомагати й "витратити стільки часу, скільки зможу, щоб винагородити найкращу маму у світі".

Дивіться фото, які зробила Ма Ер з мамою: