Дівчина відтворила старе фото матері: який вражаючий кадр вийшов

Б'юті-блогерка повторила старе фото мами з собою в дитинстві. Коментатори дивувалися, яка сила генів у доньки та матері.

Блогерка, яку звати Мерайя, живе в каліфорнійському місті Окленді. Вона веде канал на YouTube та намагається навчити глядачів тонкощам макіяжу.

Цікаво Мій тато за камерою, – донька зворушливо підтримала батька під час матчу

Проте в твіттері американка прославилася після того, як показала у соціальних мережах копію старої фотографії матері. На першому кадрі – мама дівчини з маленькою Мерайєю. Знімок був зроблений в 1997 році.

У 2021 році, щоб відтворити кадр, американка сфотографувалася вже зі своєю донькою. Блогерка намагалася відтворити ту ж обстановку, знайшла аналогічний фон та схожі декорації. Не забула вона і про сережки для себе та для доньки, а також про прикрасу для волосся дівчинки.



Ліворуч – фото маленької Мерайї, праворуч – доросла Мерайя з донькою / Фото інстаграм

Важливо Малюк вперше побачив своє відображення у дзеркалі: курйозне відео

Коментатори у соціальних мережах не тільки завалили сім'ю компліментами, а й здивувалися схожістю маленької Мераї з її донькою.