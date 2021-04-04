Чому людина самотня та не може знайти партнера: 2 неочевидні причини

Джерело:Cosmo
Є дві причини, які впливають на те, чому у житті не з'явилося коханої людини та надійного партнера. Що це – читайте у матеріалі.
Ця нелюбов може проявлятися по-різному. Наприклад, хтось може не любити свій зовнішній вигляд, інші – не впевнені у своєму інтелекті чи почутті гумору.
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Як результат, складно спілкуватися з протилежною статтю та вірити в те, що можна бути комусь цікавим.
Для того, щоб змінити ситуацію, потрібно побачити, скільки в тобі є краси, шарму та енергії. Також більше насичувати своє життя приємними моментами.
Якщо самому проблему подолати не вдається, варто звернутися до психолога, щоб розібратися у своїх страхах і нарешті виповзти з панцира ізольованості.
Звісно, хочеться якомога більше допомагати та підтримувати інших, нічого не вимагаючи натомість. Але потрібно пам'ятати, що навколо багато тих, хто буде цим користуватися.
Буває так, що починаєш спілкуватися з хорошою людиною, проте вона підсвідомо відчуває, що поруч емоційно сильніша особистість. Як результат, "виливає душу" та ділиться проблемами.
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З одного боку, це нормально для стабільних відносин. З іншого, починати спілкування з ситуації, коли людину потрібно рятувати від неї самої та всього світу, – погана ідея. Швидше за все, вона надалі буде сприймати тебе тільки, як психолога.