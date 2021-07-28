Чому аб'юзивні стосунки романтизують та сприймають, як нормальні: 4 причини
Джерело:lady.tochka
Тема аб'юзивних відносин активно обговорюється в соціальних мережах, кіно та музиці. Чому це поняття стає викривленим значенням любові – читайте у матеріалі.
Аб'юзивними називаються відносини, в яких один з партнерів допускає стосовно іншого грубість, жорсткість, глузування.
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Крім цього, всіляко порушує особисті кордони, постійно нав'язує свою думку, пригнічує волю і намагається поставити в залежність різними методами.
Чому певним людям аб'юзивні відносини можуть здаватися нормальними
• Романтизація
Музика та кінематограф, які грають чималу роль у житті людини, переповнені романтизацією аб'юзивних стосунків. Якщо ми споживаємо так багато інформації про те, що такі відносини – це романтично, як результат, дійсно починаємо так думати.
• Здається непідробним коханням
Сварки, які закінчуються бійками й словами ненависті, можуть здатися доказом щирих почуттів. Адже бурхливі пристрасті не стаються між двома байдужими одне до одного людьми.
Крім того, аб'юзер може почати дуже стрімко та активно розвивати стосунки, що здається спалахом почуттів, що схоже до уявлень про кохання.
• До аб'юзерів повертаються частіше
Часто у тих, хто постійно піддавався насильству, настільки підірвана віра в себе і самооцінка в принципі, що вони повертаються до аб'юзера. Адже такі люди не вірять, що їх дійсно здатні любити.
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• Це нормально, якщо повсюди
Друзі можуть розповісти десятки історій про аб'юзівні стосунки, але при цьому будуть стверджувати, що це справжнє кохання. Через це уявлення про аб'юз сформується, як норма.