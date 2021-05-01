Чоловік організував фейкову надзвичайну ситуацію, аби зробити коханій пропозицію: відео

У Нью-Йорку чоловік, якого звати Майк Метьюз, влаштував фальшиву надзвичайну ситуацію. Усе для того, щоб зробити пропозицію своїй коханій Емі Маршалл. Жінка працює медсестрою у відділенні інтенсивної терапії для немовлят.

Майк та Емі зустрічалися 2,5 роки, були неофіційно заручені та навіть призначали дату весілля. Проте чоловік вирішив зробити ще одну пропозицію. Адже першого разу він не встиг вчасно забрати кільце у ювеліра.

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Чоловік вирішив, що пропозиція має бути оригінальною, тому влаштував фальшиву надзвичайну ситуацію. Для цього він попросив допомоги у вагітної знайомої та у декількох пожежників.

У день, коли Майк мав робити пропозицію, він показав Емі фейкове фото з програми Citizen для відстеження злочинів і надзвичайних ситуацій. У повідомленні говорилося, що у жінки ось-ось почнуться пологи недалеко від того місця, де гуляла пара. Закохані негайно кинулися допомогти.

Поки Емі дізнавалася про стан вагітної, яка сиділа на лавці в оточенні пожежників, Майк встав на одне коліно перед коханою. Коли вона повернулася та побачила свого нареченого з каблучкою, то зрозуміла, що уся ця ситуація вигадка.



Хто допомагав організувати пропозицію / Фото New York Post

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Хоч Майк знову почув від коханої "так", проте чоловік попередив, що не радив би іншим повторювати цю ідею, якщо не впевнені в почутті гумору дывчини.

Дивіться відео: як Майк робив пропозицію