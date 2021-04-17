Через батька донька влаштувалася працювати в будинок для літніх людей: як вплинув COVID-19

Ліза Расін влаштувалася на роботу в будинок для людей похилого віку помічником із харчування. Усе для того, щоб мати можливість бути поруч із батьком у час COVID-19.

Через пандемію відвідування будинків для людей похилого віку було обмежено. Зараз вони повільно відкриваються, але Ліза вирішила зберегти свою роботу.

Важливо Сльози радості та обійми: зворушлива зустріч літньої пари після довгої розлуки – відео

"Мені дуже подобаються інші мешканці, які там живуть. Вони такі милі та, на жаль, їх не відвідують, тому я начебто їх відвідувач", – розповіла Расін.

Відомо, що її батько, якого звати Гарольд, працював у поліграфічній галузі до виходу на пенсію. Чоловік має 8 дітей, 16 онуків та 12 правнуків. Його дружина Патрісія Расін померла 9 років тому.



Гарольд Расін / Фото GMA

Коли розпочалася пандемія COVID-19, установа перенесла відвідування на вулицю, а пізніше – у вікна.

Тоді погода була дуже холодною, і візити до вікон стали рідшим. Я була дуже розчарована, бо не могла бачитися з татом. Тому я вирішив влаштуватися там на роботу,

– пригадала Ліза Расін.

Цікаво Минуло 13 075 днів відтоді, коли ти бачила мене востаннє: зворушлива зустріч сина та матері

Зараз обов'язками Лізи є підготовка десертів, сервірування столу та подавання страв. Після роботи дівчина проводить час з батьком, а також влаштовують відеочати із членами сім'ї.